ترامب غير نادم على حرب إيران رغم تأثيرها المحتمل على انتخابات التجديد النصفي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير نادم على شن الحرب ضد ​إيران على الرغم من التأثير المحتمل لهذا الصراع ‌على انتخابات التجديد النصفي المقررة في الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني.

وذكر ترامب في مقابلة مع لورا إنجراهام مذيعة فوكس ​نيوز، ردا على سؤال عما إذا كان يشعر ​بالندم إزاء الحرب بسبب تأثيرها المحتمل على الانتخابات "أنا ⁠لا أؤمن بكلمة ’ندم’. لكن يمكنك دوما مساءلة نفسك ​قليلا".

وأضاف في المقابلة التي بُثت يوم الخميس "لو اضطررت للقيام ​بالأمر نفسه مرة أخرى، لفعلت بالضبط ما فعلتُه".



ورفض ترامب التلميحات التي تشير إلى أن بعض مؤيديه مستاؤون ومحبطون بسبب الحرب.

وقال ترامب "لا أعتقد ​أنهم محبطون. أعتقد أنهم فخورون للغاية بحقيقة أنني ​لا أسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وعبر ترامب مجددا عن اعتقاده بأن ‌الحرب ⁠ستنتهي فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي.

وقال في المقابلة "ستنتهي الحرب مباشرة بعد الانتخابات".

وكان ترامب قد أدلى بتصريح مماثل يوم الأربعاء، وقال إن طهران تحاول التأثير على الانتخابات التي ​ستحدد ما إذا ​كان الحزب ⁠الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس سيحتفظ بالسيطرة على الكونجرس.

وأصبح ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب ​الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قضية رئيسية ​بالنسبة ⁠للجمهوريين في الفترة التي تسبق الانتخابات.



وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في 28 فبراير شباط، وردت إيران بشن ⁠ضربات ​على إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف ​قواعد أمريكية. وأسفرت الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران والهجمات الإسرائيلية على ​لبنان عن مقتل الآلاف ونزوح الملايين.

