محافظة القاهرة: منع حرمان أي طالب من الدراسة بسبب المصروفات وخطوط ساخنة لتلقي شكاوى أولياء الأمور

قال اللواء إبراهيم عوض، مستشار محافظ القاهرة والمتحدث باسم المحافظة، إن القاهرة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي، مشيرا إلى أن المحافظة تضم 6292 مدرسة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" إلى صدور تعليمات من المحافظ بحظر حرمان أي طالب من الانتظام في الدراسة أو دخول الامتحانات بسبب عدم سداد المصروفات المدرسية.

وبشأن كيفية متابعة هذا القرار وآلية تبليغ أولياء الأمور عند تعرض أبنائهم للمنع، أشار إلى تخصيص الخط الساخن "114" بمركز السيطرة بالمحافظة، بالإضافة إلى الخط الساخن الآخر رقم "15496" لتلقي أي شكاوى في هذا الشأن، معقبا: "مفيش طالب سيُمنع من دخول الامتحانات".

ولفت إلى تطبيق هذا الإجراء في العام الماضي، مؤكدا أن أبواب المحافظة مفتوحة أمام المواطنين، وكذا مركز خدمة المواطنين، أو رؤساء الأحياء الذين لديهم توجيهات بالتعاون مع المدارس ومديريها في كل ما يخص العملية التعليمية.

ونوه أن هناك تنسيقا بين وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التربية والتعليم، بشأن أعداد الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات المدرسية، مشيرا إلى إعداد إفادة كاملة بأعداد الطلبة في كل مدرسة، على أن تقوم الجمعيات بتقديم الدعم وسداد المصروفات عنهم "بدون أن يشعر الطالب بأي شيء".