أعرب الفنان دياب، عن سعادته بتجسيد شخصية الطبيب في مسلسل "بنج كلي"، مشيرا إلى تقديسه واحترامه لمهنة الطب والأطباء كون والده الراحل كان طبيبا.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر : "أبويا الله يرحمه كان جراحا، صحيح أنا مكملتش في التعليم وطلعت فاشل وضليت طريقي، ولكن أنا أبويا الله يرحمه كان طبيبا، وأنا أقدس مهنة الطب جدًا وأحترم أهلها كثيرًا جدًا، وأعلم حجم المعاناة في المهنة، والنبل بها قد لا يكون في مهن كثيرة".

وأكد أن تجسيد دور الطبيب في مسلسل "بنج كلي" كان بمثابة "حلم" مهني مؤجل منذ بداياته الفنية، قائلا: "أنا كان نفسي أقدم دور الطبيب، كان أحد أحلامي من أول يوم بدأت فيه التمثيل، وحلم من أحلامي تحقق".

وأضاف أن اختياره لدور "الدكتور عزازي" الشخصية المثالية في المسلسل كان مفاجأة، خاصة وأنه كان انتهى لتوّه من تجسيد شخصية "شريرة جدًا وقاتل "أسعد عبد ربه النبي" في مسلسل "قلبي ومفتاحه".

وأشار إلى أن المخرجة نادين خان كان لديها "رؤية ثاقبة" في اختياره لهذا الدور المناقض لما سبقه، معربا عن امتنانه لتحقيق هذا الحلم.

ولفت إلى أن شريحة كبيرة من الجمهور كانت تتربص منذ الحلقة الأولى من المسلسل، ولم تكن بسبب أدواره السابقة، مؤكدا أن قناعته الشخصية تتمثل في أن "الممثل من المفترض أن يستطيع تقديم أي شخصية موجودة على كوكب الأرض".

ومسلسل "بنج كلي" هو عمل درامي طبي عُرض مؤخرًا عبر منصة "شاهد"، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة داخل أروقة أحد المستشفيات، ويسلط الضوء بشكل خاص على كواليس مهنة التخدير والمعضلات الطبية والإنسانية التي يواجهها الأطباء.