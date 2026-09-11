الذهب العالمي قرب أدنى مستوى في أسبوع قبيل صدور بيانات تضخم أمريكية

حومت أسعار الذهب اليوم الجمعة قرب أدنى مستوياتها في أسبوع مع تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ​في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ‌الأمريكيين المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية تقريبا عند 4318.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0020 بتوقيت جرينتش بعد أن ​سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ الثاني ​من سبتمبر أيلول. وانخفضت الأسعار بنحو اثنين بالمئة أمس الخميس ⁠بعد ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة كما كان متوقعا ​لشهر أغسطس آب.



ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول ​1.1 بالمئة إلى 4359.50 دولار.

ورجح المتعاملون أمس الخميس أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في اجتماعه الأسبوع المقبل، وذلك بعد ​صدور أول تقرير رئيسي ضمن مجموعة من بيانات التضخم المقررة هذا ​الأسبوع.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة ‌إلى ⁠0.1 بالمئة في يوليو تموز، وفقا لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عند الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

في غضون ذلك، رفع البنك المركزي الأوروبي ​أسعار الفائدة للمرة ​الثانية هذا العام ⁠للحد من ارتفاع التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، وحذر من أن ضغوط الأسعار ربما تستمر لفترة، مما ​أدى إلى تزايد التوقعات بمزيد من تشديد السياسة النقدية ​ربما ⁠خلال أكتوبر .



ورغم أنه عادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط على هذا المعدن ⁠الذي ​لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت ​الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 63.48 دولار، واستقر البلاتين عند 1777.42 دولار، ​وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1279.25 دولار.