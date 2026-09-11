عرض «متولي وشفيقة» يمثل مصر في الدورة الثانية من مهرجان ظفار للمسرح بسلطنة عمان

يشارك مسرح الطليعة بالعرض المسرحي «متولي وشفيقة»، من إخراج أمير اليماني، والحاصل على جائزة أفضل عرض مسرحي في المهرجان القومي للمسرح المصري، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح بمدينة ظفار في سلطنة عمان، والتي تنطلق في 14 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد من العروض المسرحية العربية والعالمية.

العرض من إنتاج مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وإدارة الفنان سامح بسيوني.

وتأتي هذه المشاركة الدولية تأكيدًا على حضور المسرح المصري على الساحة العربية والدولية، وتعزيزًا للتبادل الثقافي والفني، وإبرازًا لما يقدمه المسرح المصري من تجارب إبداعية قادرة على المنافسة في المحافل المسرحية الدولية.