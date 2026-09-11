إلهام شاهين وشيكو وعبير صبري في افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

شهد مسرح قصر ثقافة الغردقة، مساء اليوم الخميس، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان سينما الشباب، وذلك من خلال الحفل الذي أقيم بحضور ماجدة حنا، نائبة محافظ البحر الأحمر، والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان، والخبير السياحي إسلام أبو النصر، رئيس شرف المهرجان، وصناع ونجوم السينما المصريين والعرب والأجانب.

استقبل المهرجان ضيوفه ونجومه على السجادة الحمراء، ومنهم الفنانون إلهام شاهين، وشيكو، وعبير صبري، ونسرين طافش، ومنال سلامة، ودنيا عبد العزيز، وميرنا وليد، وأحمد فتحي، وإيهاب فهمي، ونهلة سلامة، وبيومي فؤاد، وعمر محمد رياض، ومصطفى هريدي.

بدأ حفل الافتتاح بعرض فيلم قصير عن معالم محافظة البحر الأحمر، وذلك قبل الفقرة الموسيقية التي استعرضت مقطوعات من الموسيقى التصويرية للأفلام، والتي وضعها الفنان هاني شنودة، وذلك في تحية خاصة من مهرجان الغردقة السينمائي لروح الفنان هاني شنودة، الذي رحل عن عالمنا خلال عام 2026.

وتضمنت الفقرة، التي قدمها عازف الجيتار رضوان عبد الكريم، مقتطفات من موسيقى أفلام «المشبوه» و«شمس الزناتي» و«الأفوكاتو» و«المولد» و«الحريف»، وصاحبها عرض أفيشات تلك الأفلام على شاشة كبيرة في خلفية المسرح.

واستعرض الحفل، الذي قدمه الفنان والإعلامي تامر شلتوت، أهم ملامح مسابقات الدورة الرابعة، التي تشهد منافسات بين 60 فيلمًا ضمن ثلاث مسابقات، وهي المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة والتسجيلية، ومسابقة أفلام الطلبة، إضافة إلى الجائزة الخضراء التي يمنحها المهرجان لأفضل فيلم عن البيئة، فيما استعرض شلتوت أعضاء لجان التحكيم الثلاث.

بدأت فقرة التكريم بتكريم خاص للفنانة إلهام شاهين، التي أكدت أهمية وجود مهرجان للأفلام في مدينة الغردقة، مثمنة جهود الفريق الذي يعمل في ظروف صعبة ليخرج المهرجان في أحسن صورة، ومشددة على أهمية أفلام الشباب وأفكارها المبتكرة، كما وجهت دعوة للجمهور لمشاهدة أفلام المهرجان.

وشاركت إلهام شاهين والباسوسي في تسليم التكريم لأربعة فنانين من أصحاب التجارب الملهمة للشباب، ومنهم الفنان مصطفى خاطر، الذي أعرب عن سعادته بالتكريم، وكذلك تكريم الفنانة شيرين عادل، التي حرصت على شكر إلهام شاهين وإدارة المهرجان، معربة عن سعادتها بالتكريم في الغردقة.

فيما استقبل الجمهور تكريم الفنان حمادة هلال بعاصفة من التصفيق وصيحات «بنحبك يا مداح».

ومن جهته، وجه هلال تحية لأبناء الغردقة وأهل الصعيد كله، وغنى لهم جزءًا من أغنيته الجديدة «يا ناسينا»، التي تم طرحها في اليوم نفسه الذي جرى تكريمه فيه، كما غنى مع الجمهور «أنا جاي أجامل وأروح»، وسط تفاعل الحضور.

وفي كلمة للجمهور، قال شيكو: «أنا أول مرة أزور الغردقة من 25 سنة، وأول مرة أدخل قصر الثقافة، وفوجئت بأنه بهذا الجمال، شرف لي أني أكون بينكم، وأني أتكّرم من المهرجان».

وفي كلمة قصيرة، قال الخبير السياحي الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون، إن المهرجان يضيف إلى المنتج السياحي لمدينة الغردقة، وأشار إلى أهمية الجائزة الخضراء التي تدعم الفيلم السياحي البيئي.

وأكد الخبير السياحي إسلام أبو النصر، رئيس شرف المهرجان، العلاقة الوثيقة بين الفن والسياحة، مؤكدًا أن كليهما يقوم على الإبداع والمتعة، وثمن دور المهرجان في تقديم صورة لمعالم الغردقة السياحية.

ووجه السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، الشكر لنجوم السينما المصرية على حضورهم الداعم للمهرجان على مدار دوراته الأربع.

وشدد الكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان، على أهمية دعم المهرجان لإبداع شباب السينمائيين، مؤكدًا دور الجهات الداعمة للمهرجان، والتي وجه لها الشكر.

وقالت نائبة المحافظ ماجدة حنا إن المهرجان يساهم في تعزيز مكانة الغردقة الثقافية والسياحية، ويمثل فرصة مهمة للمبدعين الشباب، كما أنه يتيح مساحة لعرض مقومات البحر الأحمر السياحية والبيئية.