الشيخ محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية - الألمانية تقوم على أسس راسخة

أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الخميس أن العلاقات الإماراتية - الألمانية تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادلين.

وأشار الشيخ محمد بن زايد ، خلال حضوره اليوم مأدبة عشاء أقامها الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير وذلك في إطار "زيارة دولة" يقوم بها رئيس الإمارات إلى ألمانيا، إلى إسهام الجالية الألمانية ورواد الأعمال الألمان في مجتمع الإمارات، وهم جزء من قصة نجاحها.

وأعرب عن تطلعه إلى الترحيب بمزيد منهم في المستقبل في ظل ما تنعم به الدولة من ازدهار، وما توفره من بيئة آمنة ومستقرة لحوالي 200 جنسية ، معبرا عن تطلعه إلى أن تشهد هذه الزيارة نتائج مثمرة يكون لها بالغ الأثر في الارتقاء بعلاقات البلدين.

بدوره ، رحب الرئيس شتاينماير بزيارة رئيس الإمارات ، مشيداً بدوره في الارتقاء بعلاقات البلدين وازدهارها ، مؤكداً اهتمام بلاده بالبناء على هذه العلاقات لدفع التعاون المشترك على مختلف المستويات.

وتبادل الرئيسان خلال اللقاء الأحاديث الودية .

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام ) ، حضر المأدبة المستشار الألماني فريدريش ميرتس .

وكان رئيس دولة الإمارات بدأ زيارة دولة إلى ألمانيا تستمر يومين. واستقبل الرئيس الألماني الشيخ محمد بن زايد في برلين بمراسم رسمية حيث استعرضا حرس الشرف.

ومن المقرر توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين. وكان الجانبان أعلنا مسبقًا أنهما عازمان على استغلال زيارة الدولة لتعزيز العلاقات الثنائية.