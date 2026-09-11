قال السباح عبد الرحمن سامح، الفائز بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط، إنه على مدار سنتين تولى تدريب نفسه، إلا أن بعض الأشخاص كانوا يساعدونه، لكنه لم يكن لديه مدرب.

وأضاف "سامح" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON E”، أمس الخميس، أنه كان يستعين أحيانًا باستشاري يساعده في وضع التمارين، مشيرًا إلى أن يومه يبدأ في الخامسة صباحًا بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، ثم يعود لتناول الإفطار، ويتوجه إلى عمله من الساعة التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة، قبل أن يؤدي تمرينًا لمدة ربع ساعة.

وتابع أنه يعود لاستكمال عمله حتى الخامسة مساءً، وأحيانًا يكون لديه تمرين آخر من السابعة حتى التاسعة مساءً، لافتًا إلى أنه كان يجرب ويضع لنفسه تصورًا للتدريب في السباحة.

ولفت إلى أن رؤيته قد لم تكن قائمة على حساب الأرقام والأحمال التدريبية وتحديد الرقم الذي سيصل إليه، لكنه كان متيقنًا أنه اجتهد وسيعطيه الله على قدر جهده، وهذا المبدأ ينطبق على السباحة وحياته بشكل عام.

وأشار إلى أن جهده أثمر عن تحقيق نتائج مميزة، فإنه لم يحقق نجاحًا في دورة ألعاب البحر المتوسط فقط، بل حطم أيضًا رقمًا إفريقيا خلال العام الماضي، وآخر مصريًا في يونيو الماضي.

وتُوج السباح عبد الرحمن سامح، بذهبية منافسات 50 متر فراشة في دورة ألعاب البحر المتوسط 2026 التي أقيمت منافساتها في إيطاليا خلال الأيام الماضية.