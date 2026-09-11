قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تطلب دائمًا من الجانب الأمريكي العمل على إنجاح خطة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة، مشددا أن مصر تثق في قدرة الرئيس ترامب على فرض هذه الخطة والعمل على إنجاحها.

وأشار خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" إلى أن الدول الثماني المعنية بالأوضاع في غزة والقضية الفلسطينية والتي تضم خمس دول عربية وثلاث دول إسلامية، تخطط لعقد اجتماعات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل لحث الجانب الأمريكي على التحرك لتنفيذ هذه الخطة.

ولفت إلى أن الأوضاع "شديدة الخطورة" سواء في غزة أو في الضفة الغربية، في ظل استمرار الاستيطان وسياسة التجويع، مضيفا: "لا يمكن تحت أي مبرر قبول هذه الاعتداءات اليومية الممنهجة".

وشدد على ضرورة تعامل الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع الاعتداءات والجرائم التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين العزل والتي تتم تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن "مسألة التهجير لن تتم ولن يتم السماح بها"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني له "حق أبدي" في البقاء على أرضه"، ولا يوجد أي مبرر قانوني أو أخلاقي أو أيا كان لإجبار الناس ودفعهم إلى الخروج من أرضهم ومنازلهم.