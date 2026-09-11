سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قصف الجيش الإسرائيلي بسلاح المدفعية، محيط بلدة بيت جن بمحافظة ريف دمشق جنوبي سوريا، للمرة الثانية، الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط تلة باط الوردة قرب ‏بلدة بيت جن بعدة قذائف مدفعية".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت الوكالة: "استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة مدفعية محيط بلدة بيت جن".

وأضافت الوكالة أن القذيفة سقطت في أراضٍ زراعية غربي البلدة، دون أن تورد معلومات عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بيت جن ومحيطها، مرارا، إذ أفادت "سانا" بأن تل أبيب قصفت في 5 سبتمبر الجاري محيط تلة باط الوردة قرب البلدة بقذائف مدفعية.

وسبق ذلك قصف المنطقة ذاتها بـ4 قذائف مدفعية في 3 سبتمبر، وفق الوكالة، التي تحدثت أيضًا عن استهداف محيط التلة بـ3 قذائف في 29 أغسطس الماضي.

وفي 22 أغسطس، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية على طريق بيت جن، ما أدى إلى وقوع إصابات، بحسب "سانا"، فيما أجرت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف" لاحقًا جولة في الموقع لتوثيق آثار الاستهداف.

وتشهد مناطق في جنوبي سوريا توغلات وعمليات عسكرية إسرائيلية متكررة منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

واحتلت إسرائيل معظم هضبة الجولان السورية خلال حرب يونيو 1967، وبعد سقوط نظام الأسد وسّعت وجودها إلى المنطقة السورية العازلة ومواقع أخرى، بينها الجانب السوري من جبل الشيخ.

وتقول دمشق إن التحركات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا لسيادتها واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية.