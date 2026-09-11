أكسيوس: قائد القيادة المركزية الأمريكية توجه إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدم الحوثيين باليمن

نقل موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الجمعة، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، توجه إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدم الحوثيين في المعارك باليمن.

ووفقا لـ أكسيوس، تتزايد المخاوف الأمريكية بشأن الصراع المتصاعد بسرعة في اليمن، وتعمل الولايات المتحدة على تكثيف دعمها للمملكة العربية السعودية مع السعي في الوقت ذاته لتجنب الانخراط العسكري المباشر.

وأضاف الموقع أن مسئولين عسكريين ومدنيين أمريكيين أبلغوا نظراءهم السعوديين في الأسابيع الأخيرة بأن توجيهات ترامب تقضي بتركيز القوات الأمريكية على إيران وتأمين مضيق هرمز، مع تجنب فتح جبهة عسكرية أخرى.

وكانت وكالة رويترز، قد نقلت اليوم الجمعة، عن 4 مصادر ​حكومية يمنية، قولهم إن الحوثيين المتحالفين مع إيران ​وصلوا في ​وقت مبكر من ⁠اليوم الجمعة ​إلى جزيرة بريم ​اليمنية الاستراتيجية، الواقعة عند مدخل مضيق ​باب المندب، ​وذلك عقب انسحاب القوات ‌الحكومية.

وتُعد ⁠هذه الخطوة أبرز تقدم تحرزه الجماعة ​حتى ​الآن ⁠نحو السيطرة على هذا ​الممر المائي ​بالغ ⁠الأهمية للشحن.

فيما صرح مصدران ​حكوميان يمنيان لرويترز ‌اليوم، بأن القوات ​الحكومية اليمنية ​انسحبت من جزيرة ⁠بريم الواقعة ​في مضيق ​باب المندب.