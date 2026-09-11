رئيس اتحاد الغرف السياحية: تطوير نزلة السمان إضافة سياحية قوية

- المشروع يزيد من الليالي السياحية والحركة الوافدة للقاهرة.. وإضافة مطلوبة للطاقة الفندقية

- المخطط العام يضمن ميلاد مشروع قومي بمواصفات عالمية.. والمشاركة المجتمعية تحول مهم يحسب للحكومة

أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان، الذي يتم تنفيذه حاليا، سوف يمثل إضافة قوية للسياحة المصرية بشكل عام وللسياحة الثقافية على وجه الخصوص، كما أنه سوف يمثل إضافة ممتازة لتجربة السائح بمنطقة الأهرامات.

ووصف الشاعر المشروع بأنه أحد أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا لصالح صناعة السياحة المصرية والعاملين بها، كما أنه يمثل نقلة نوعية متميزة بإشراك المجتمع المحلي في جهود التنمية والتطوير السياحي وتحويل الفولكلور والثقافة المصرية إلى جزء أصيل من المنتج السياحي، وبما يزيد من ثراء وتنوع هذا المنتج.

وأكد الشاعر أن هذا المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه سوف يزيد من عدد الليالي السياحية بالقاهرة بشكل عام ومنطقة الأهرامات على وجه الخصوص، كما سيضيف عددا من الغرف القائمة بالفعل إلى الطاقة الفندقية الحالية، وبما يلبي حاجة صناعة السياحة إلى طاقة فندقية جديدة وبمناطق مهمة لجذب السائحين، وفي مقدمتها منطقة الأهرامات والمتحف الكبير.

وأوضح الشاعر أن المشروع يأتي في إطار رؤية حكومية شاملة للارتقاء بالخدمات السياحية والفندقية، وتوفير بنية تحتية عصرية تليق بمكانة مصر التاريخية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات الفريدة للمنطقة، وجذب المزيد من حركة السياحة العالمية والمحلية.

حماس كبير للمسئولين

جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس اتحاد الغرف السياحية عقب مشاركته في الاجتماع الذي رأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الخميس، لمتابعة مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة "نزلة السمان"، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وتوجه حسام الشاعر في تصريحاته بالشكر إلى رئيس الوزراء ووزراء السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ومحافظ الجيزة وجميع القائمين على هذا المشروع، لما لمسه من حماس كبير لدى جميع المسئولين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء للمشروع، وحرص الجميع على دعم جهود سرعة تنفيذه والمتابعة الدقيقة والمستمرة.

مخطط لمشروع عالمي

كما أشاد الشاعر بما عرضه المهندس محمد الخطيب، استشاري مشروع منطقة "نزلة السمان"، للمخطط التفصيلي للمنطقة، وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أن من خلال خبرته السياحية ومتابعته لعدة مشروعات سياحية حول العالم، فإن المخطط العام والتفصيلي للمشروع على أعلى مستوى ويضمن إنشاء مشروع سياحي بمواصفات عالمية سوف تبهر العالم وتساعد في زيادة النمو السياحي بالقاهرة الكبرى ومنطقة الأهرامات على وجه الخصوص.

وشدد الشاعر على الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمشاركة المجتمع المحلي ضمن عناصر تطوير نزلة السمان، التي تمثل امتدادا عمرانيا لأهم مواقع التراث العالمي، وبما يمثل فرصة تنموية حقيقية وتحقيق المشاركة المجتمعية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الآثار وتحقيق التنمية السياحية والاستقرار الاجتماعي جنبا إلى جنب.

كما أشاد الشاعر بأهداف المشروع التنموية وما يحققه المخطط التفصيلي للمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات وتحويل "نزلة السمان" إلى وجهة سياحية ثقافية عالمية، تجمع بين خدمات الضيافة والأنشطة الثقافية والمناطق المفتوحة، ويتم ذلك من خلال الارتقاء بجودة البيئة العمرانية، واستغلال القيمة التراثية والبصرية للموقع.