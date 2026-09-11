روسيا تعلن استهداف مركز بيانات وسفن ومنشآت عسكرية ولوجستية بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، استهداف مركز بيانات وسفن ومنشآت للصناعات العسكرية والخدمات اللوجستية في مناطق مختلفة من أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان إن الجيش الروسي واصل شن هجمات على أهداف في أوكرانيا باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة.

وأضافت أن الهجمات الليلية استهدفت مركز بيانات "بي موبايل" الذي قالت إنه يزود الجيش الأوكراني بمعلومات استخبارية، ومركز "جوستوميل" اللوجستي المستخدم في نقل الطائرات المسيرة، بالعاصمة كييف ومحيطها.

وأشارت إلى استهداف مركزي "نوفا بوشتا" و"دنيبر" اللوجستيين في منطقتي خميلنيتسكي ودنيبروبيتروفسك، بدعوى استخدامهما في تخزين المنتجات العسكرية وتوزيعها.

وذكرت الوزارة أن الهجمات طالت أيضا مصنعا لإنتاج قطع غيار السيارات في مدينة أوديسا ومحيطها، وسفينتين قالت إنهما تنقلان شحنات عسكرية، إلى جانب خزانات وقود في ميناء تشورنومورسك.

كما أعلنت استهداف سفينة شحن جاف كانت متجهة إلى ميناء أوديسا، دون تقديم معلومات عن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية.

وفي بيان آخر، أعلنت الوزارة سيطرتها على مستوطنة واحدة في كل من منطقتي دونيتسك وزابوريزهيا، قائلة إن القوات الروسية تتقدم في جميع محاور خط الجبهة في أوكرانيا.

جدير بالذكر أن روسيا تشن منذ 24 فبراير 2022 هجوما عسكريا على أوكرانيا، فيما تشترط موسكو لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، بينما تعتبر كييف ذلك "تدخلا" في شؤونها.