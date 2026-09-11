 من 15 إلى 150 مليون يورو.. تفاصيل جديدة عن عقد حمزة عبد الكريم مع برشلونة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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من 15 إلى 150 مليون يورو.. تفاصيل جديدة عن عقد حمزة عبد الكريم مع برشلونة

الشروق
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2026 - 6:21 م | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2026 - 6:21 م

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية عن الأسباب التي دفعت برشلونة إلى تجديد عقد حمزة عبد الكريم حتى 30 يونيو 2030، وفي مقدمتها رغبة النادي في تأمين مستقبل اللاعب بعد التطور اللافت الذي أظهره خلال الفترة الماضية.

وجاء رفع قيمة الشرط الجزائي في عقد عبد الكريم من 15 إلى 150 مليون يورو كأبرز بنود التجديد، بعدما تحرك أحد الأندية بشكل غير رسمي لضمه، ليدرك برشلونة ضرورة التحرك سريعًا لحماية موهبته الشابة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق تم خلال اجتماعين فقط، مع حصول حمزة على زيادة كبيرة في راتبه، في رسالة واضحة من النادي بأنه جزء من خططه المستقبلية.

كما ساهم استقرار عبد الكريم خارج الملعب في دعم مسيرته مع برشلونة، بعدما عثر على مسكن بالقرب من المدينة الرياضية، وانتقلت والدته للإقامة معه في برشلونة.


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