الهجرة الدولية: نزوح 46 ألف شخص منذ تصاعد القتال في اليمن

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، بأن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ تصاعد حدة القتال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن أعداد النازحين تتزايد بشكل مثير للقلق.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة الدولية للهجرة بشأن تصاعد القتال بين الجيش والحوثيين في اليمن.

وأشار إلى نزوح ما لا يقل عن 46 ألف شخص في اليمن منذ تصاعد القتال الأسبوع الماضي، وأن هذا العدد يواصل الارتفاع بشكل مثير للقلق مع مضي الوقت. دون تحديد أماكن النزوح.

ودعا البيان جميع أطراف النزاع إلى ضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، في تصريحات أوردها البيان، إن الأسر اضطرت إلى الفرار للمرة الثانية أو الثالثة خلال هذا النزاع، ولم يعد بحوزتها تقريبا أي شيء.

وحذرت بوب قائلة إنه مع اتساع رقعة القتال، يصبح إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الناس أكثر صعوبة، مضيفة "نحن بحاجة بشكل عاجل إلى وصول آمن ودون عوائق".

وأكدت أنه "يجب على جميع الأطراف حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وضمان توفير المواد والمركبات والمنشآت التي نحتاج إليها لإيصال المساعدات".

وشهدت خريطة السيطرة الميدانية في اليمن تغيرات خلال الأيام الماضية، مع تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع يوليو الماضي، بعد سنوات من الهدوء النسبي.

وبات الحوثيون، وفق إعلانهم، يسيطرون على كامل محافظة الحديدة، كما تقدموا غربي محافظة تعز وسيطروا على مدينة المخا ومينائها المطل على البحر الأحمر، ووصل تقدمهم إلى مناطق قريبة من مضيق باب المندب، أحد أبرز الممرات البحرية الدولية.

في المقابل، حققت القوات الحكومية تقدما في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية واقتربت من مدينة الحزم، مركز المحافظة، فيما تتواصل مواجهات في جبهات مأرب والبيضاء والضالع.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.