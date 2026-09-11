وزير الطيران يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإدارة وتطوير فندق الترانزيت بمبنى الركاب 3 في مطار القاهرة

شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للطيران للخدمات الجوية وشركة EAS لخدمات الطيران، بهدف إدارة وتطوير فندق الترانزيت بمبنى الركاب رقم (3)، وتعظيم الاستفادة من إمكاناته بما يتواكب مع المعايير الحديثة لخدمات المسافرين بالمطارات وذلك بحضور الطيار احمد عادل رئيس الشركه القابضه لمصر للطيران.

وقع البرتوكول سهير موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية وعن الشركة المصرية لخدمات الطيران EAS أحمد الفنجري رئيس الشركة.

ويأتي البروتوكول في إطار توجه الشركتين نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة لركاب الترانزيت، ورفع كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة بالفندق، بما يوفر تجربة أكثر راحة وسلاسة للمسافرين خلال فترات انتظار رحلات الربط، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة داخل مطار القاهرة الدولي.

كما يستهدف التعاون الاستعداد للنمو المتوقع في حركة الطيران وأعداد ركاب الترانزيت، من خلال تقديم خدمات فندقية متطورة ومرنة تلبي احتياجات المسافرين على مدار الساعة، والاستفادة المثلى من الموقع المتميز للفندق داخل مبنى الركاب رقم (3).

وأكد وزير الطيران أن هذا البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو توسيع مجالات التعاون والتكامل بين الشركات الوطنية العاملة في قطاع الطيران، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتقديم خدمات أكثر تطورًا تتماشى مع النمو الذي تشهده صناعة النقل الجوي عالميًا، مضيفا أن تطوير خدمات ركاب الترانزيت يمثل أحد العناصر المهمة في تحسين تجربة السفر وتعزيز تنافسية المطارات.

ومن جانبها اوضحت سهير موسى رئيس شركه مصر للطيران الخدمات الجويه أن التعاون يستهدف تقديم نموذج خدمي متطور يجمع بين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة وراحة المسافر، بما يواكب المعايير الدولية ويعكس التطور المستمر في منظومة الطيران المدني المصري.

ويعكس البروتوكول توجهًا نحو تحقيق أقصى استفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، وخلق قيمة مضافة من خلال تطوير الخدمات غير الجوية بالمطارات، بما يدعم مكانة مطار القاهرة الدولي كمحور إقليمي لحركة الطيران والربط بين الوجهات المختلفة.