أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2026، بالتشكيل الجديد لمجلس أمناء المركز القومي للترجمة ولمدة عامين، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

ويضم التشكيل الجديد للمجلس نخبة من الوزراء والقامات الثقافية والفكرية والمتخصصين في مجالات الثقافة والترجمة والنشر، في تشكيل يجمع بين الخبرة المؤسسية والتنوع المعرفي، بما يدعم مسيرة المركز ويعزز قدرته على مواصلة أداء رسالته الثقافية.

ويضم المجلس، بصفتهم الرسمية، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أو من ينوب عنه، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو من ينوب عنه، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من ينوب عنه، ووزير الدولة للإعلام أو من ينوب عنه، ورئيس اتحاد الناشرين، ومدير المركز.

كما يضم المجلس، بصفتهم الشخصية، الدكتور حسين حمودة، والكاتب عبد الرحيم كمال، ومحمد صلاح الدين البيومي، وأسامة سرايا، والدكتور أحمد زايد، والدكتور هشام عزمي، والدكتورة كاميليا صبحي عبد النور، والدكتورة كرمة سامي.

ويأتي هذا التشكيل الجديد لمجلس الأمناء، الذي يضطلع بدوره منذ إنشاء المركز القومي للترجمة، في رسم استراتيجية العمل ومتابعة خطط تنفيذها ليواصل إسناد رسالة المركز ورؤيته في بناء جسور المعرفة بين الثقافات، وتعزيز حضور الترجمة بوصفها أداة أساسية للحوار والتواصل والانفتاح على العالم.