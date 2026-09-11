افتتح الدكتور حسين مفتاح السنيني، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الخميس، المعرض المشترك لإبداعات ورسومات أطفال مصر وروسيا، الذي نظمه المركز الثقافي الروسي بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، بمقر جمعية الأندية الاجتماعية بمطروح، في إطار دعم التبادل الثقافي والفني بين البلدين.

وضم المعرض مجموعة من لوحات الأطفال المصريين والروس، عبروا من خلالها عن تاريخ مصر وآثارها، إلى جانب التراث والثقافة الروسية، في أعمال فنية جسدت التقارب بين الشعبين وأبرزت دور الفن كجسر للتواصل بين الأجيال الجديدة.

ونقل السكرتير العام تحيات محافظ مطروح، مؤكدا حرص المحافظة على دعم التعاون الثقافي والفني واحتضان المواهب الواعدة، فيما اختتمت الفعاليات بتكريم الأطفال المشاركين وتقديم الهدايا والشهادات لهم؛ تشجيعا لهم على مواصلة الإبداع.

جاء ذلك بحضور نائب القنصل الروسي، ورئيس المركز الثقافي الروسي، واللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، رحاب رمضان، مديرة المكتب الفني بفرع ثقافة مطروح، والفنانة صحراء وصفي، مديرة قصر الثقافة، والجهات التنفيذية المعينة.