وزير الطيران يبحث مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية مستجدات طرح مطار الغردقة

التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، ارى نعيم المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC) وسعد صبرة مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في مصر ومحمد مهني خبير مشاريع البنية التحتية بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بحضور المهندس عمرو نجاتى الوكيل الدائم لوزاره الطيران المدنى و المهندس ايمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026»، لمتابعة مستجدات إجراءات طرح مشروع إدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

وتناول اللقاء نتائج مرحلة التأهيل المسبق للمشروع، حيث تقدمت 10 تحالفات للمشاركة في إجراءات الطرح، وبعد فحص ودراسة طلبات التأهيل والمستندات المقدمة من جانب لجنة التقييم المختصة وفقًا لشروط ومعايير التأهيل الواردة بمستند طلب التأهيل (RFQ)، تم تأهيل 7 تحالفات للانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات الطرح.

وفى هذا السياق أكد وزير الطيران المدني، أن المشروع يأتي في ضوء توجيهات الدولة المصرية بمواصلة تطوير منظومة الطيران المدني والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وتحسين تجربة السفر، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة تمثل أحد المحاور المهمة لرفع كفاءة التشغيل وتطوير البنية الأساسية والخدمات بالمطارات المصرية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأوضح الحفني أن إجراءات الطرح والتقييم تتم وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة وبما يضمن أعلى مستويات الشفافية والتنافسية، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف تحقيق أفضل قيمة مضافة للدولة والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية المتخصصة، مع الحفاظ على ملكية الدولة لأصول المطار وسيادتها الكاملة عليها.

وأشاد وزير الطيران بالدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في تقديم الدعم الفني والاستشاري للمشروع، في ضوء خبراتها الدولية في إعداد وتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن جانبه، أكد ارى نعيم حرص مؤسسة التمويل الدولية (IFC) على مواصلة التعاون مع وزارة الطيران المدني ودعم المشروع خلال مراحله المقبلة، بما يسهم في استكمال إجراءات الطرح وفقًا للمعايير الدولية.

هذا وجارى إخطار التحالفات المؤهلة بالمراحل التالية من إجراءات الطرح، والتي تتضمن إصدار مستندات طلب تقديم العروض (RFP)، إلى جانب تحديد الجدول الزمني والإجراءات الخاصة بتقديم العروض، وفقًا لما سيتم اعتماده خلال المرحلة المقبلة.