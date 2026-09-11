المقاولون العرب توقع عقدا لإنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت بسلطنة عمان

وقع الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عقدا لإنشاء ميناء الصيد البحري في ولاية محوت بمحافظة الوسطى، وذلك في إطار جهود تطوير منظومة متكاملة من شبكة موانئ الصيد البحري وتطوير وتحديث الموانئ القائمة في سواحل سلطنة عمان.

حضر توقيع العقد المهندسة هبة أبو العلا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس حسام فايد، المشرف على مشروعات سلطنة عُمان، والمهندس محمد زُهيري، مدير فرع عُمان.

وتشمل أعمال المشروع تجهيز الموقع والمنشآت المؤقتة والأسوار، وإجراء أعمال المسح الطبوغرافي وقياس الأعماق، وتنفيذ أعمال الردم لخلق أرض مكتسبة داخل المياه بإجمالي نحو ١٫٢ مليون متر مكعب، وأعمال التكريك بإجمالي نحو ٥٠ ألف متر مكعب، وإنشاء حواجز ركامية للأمواج شاملة المصدات الخرسانية، إلى جانب تنفيذ جدران الأرصفة البحرية وملحقاتها، وإنشاء عدد ٢ بنتون خرساني عائم، وتنفيذ المساعدات والإشارات الملاحية.

كما تتضمن أعمال المشروع تنفيذ طرق وأماكن انتظار، وإنترلوك، وإنشاء رامب للقوارب، بالإضافة إلى تنفيذ الأسوار.

وتشمل أعمال البنية التحتية الخارجية تنفيذ شبكة مياه، وخزانات للمياه، وشبكة كهرباء، وشبكة صرف صحي، وخزانات لمياه الصرف الصحي، وإنارة للشوارع، ومحطات لرفع المياه ومكافحة الحريق، إلى جانب المحولات كهربائية.

كما يضم المشروع مبنى للتحكم مكونًا من طابقين، ومبنى للأمن، ومصنعين للثلج، وسوقًا للسمك مكونًا من طابقين، وصالة للصلاة، ومبنى للخدمات، ومبنى للإصلاحات، إلى جانب عدد ٥ مبانٍ للمحلات المخصصة للصيادين. وتشمل المباني جميع الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وأعمال التكييف والإطفاء والإنارة وكافة المشتملات.