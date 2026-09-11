ضبط متهمين بالتشاجر لخلافات الجيرة في أبو النمرس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخصين متهمين بالتشاجر لخلافات حول الجيرة وقيام أحدهما بالجلوس أمام منزل الآخر، في منطقة أبو النمرس.

وقالت الداخلية، في بيان اليوم، إنها رصدت مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين ومحاولة الأهالي الفض بينهما بالجيزة.

وتابعت أنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 6 سبتمبر الجاري حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة بين عاطل، وبائع خضار، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز، لخلافات بينهما حول الجيرة بسبب قيام أحدهما بالجلوس أمام منزل الآخر، تبادلا خلالها التعدي على بعضهما بالضرب بالأيدي، دون حدوث إصابات.

وأضافت الداخلية أن أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.