حريق بغرفة عمليات مستشفى أسيوط العام والعناية الإلهية تنقذ المرضى

أنقذت العناية الإلهية مرضى مستشفى أسيوط العام (الشاملة) من الوفاة، عقب نشوب حريق داخل المستشفى فجر اليوم الجمعة، وتم نقل عدد من المرضى وأطفال الحضانات إلى المستشفيات المجاورة.

و‏كان اللواء حازم زين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من المقدم مينا رمزي، نائب مأمور قسم أول أسيوط، يفيد وقوع حريق داخل مستشفى أسيوط العام الشاملة، وعلى الفور انتقلت سيارات الدفاع المدني والإطفاء والإسعاف وقوات الأمن.

وتبين من المعاينة وقوع حريق بغرفة العمليات بالمستشفى، ما أسفر عن حالة من الارتباك وانقطاع الكهرباء داخل المستشفى، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة وإخماد الحريق.