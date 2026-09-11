تقرير: اجتماع إيراني خليجي مرتقب لإبرام اتفاق بشأن هرمز

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، أن وزراء خارجية دول الخليج العربي يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني عباس عراقجي، في إطار مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للحصول على موافقة على اتفاق مؤقت لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ونقلت الصحفية عن مصدرين مطلعين أن الاجتماع من المقرر أن يُعقد يوم الاثنين في مدينة صلالة الساحلية العمانية.

وأظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز انخفض إلى سبع سفن أمس الخميس مقابل 11 في اليوم السابق، وهو مستوى يقل كثيرا عن متوسط الأيام العشرة الماضية البالغ 15 سفينة.

ووفقا لبيانات كبلر عند الساعة 03:06 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة فقد غادرت سفينتان المضيق إحداهما محملة بالأسمدة والأخرى دون حمولة.

وفي المقابل، دخلت خمس سفن من بينها سفينة محملة بالصلب وأخرى بالحبوب وناقلة متوسطة المدى محملة بمنتجات نفطية ثقيلة.

ولا تشمل هذه الأرقام أي سفن ربما تكون قد عبرت المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال الخاصة بنظام التعرف الآلي لتجنب رصدها.

في غضون ذلك، ظهرت هذا الأسبوع ناقلتان فارغتان تابعتان لشركة قطر للطاقة، هما الغشامية والضعاين، داخل مضيق هرمز يومي السادس والتاسع من سبتمبر على التوالي، وذلك بعد أن شوهدتا آخر مرة خارج الممر المائي في السادس والثالث من الشهر نفسه.

كما غادرت ناقلة أخرى تابعة لشركة قطر للطاقة، تحمل اسم المرونه، مضيق هرمز هذا الأسبوع لنقل شحنة من رأس لفان إلى باكستان في العاشر من سبتمبر أيلول. وهذه الرحلة هي أول شحنة معروفة لنقل غاز طبيعي مسال على متن ناقلة مرتبطة بقطر منذ أواخر يوليو عندما نُقلت شحنة من رأس لفان إلى باكستان أيضا.

وقبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، كان المضيق يشهد عادة مرور نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يوميا تتضمن ناقلات نفط وغاز وسفن بضائع سائبة وسفن حاويات.

وكان يمر عبر المضيق حوالي 20 % من الإمدادات العالمية اليومية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وأدى الحصار الأمريكي المفروض على حركة الشحن المرتبطة بإيران إلى توقف صادرات النفط الخام الإيرانية منذ إعادة فرض العقوبات في منتصف يوليو الماضي.