وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان أهمية التنسيق بين البلدين إزاء أزمات المنطقة هايدي صبري

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع نظيره التركي هاكان فيدان، يوم الخميس، أهمية مواصلة التنسيق المصري التركي إزاء الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وبحث الوزيران خلال اتصال هاتفي، آفاق تطوير الشراكة بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس التطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، واتفقا على مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

كما تناولا متابعة تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي عُقد بالقاهرة في فبراير 2026 برئاسة الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان، وأكد الوزيران ضرورة مواصلة الإعداد للاجتماع المقبل للمجلس في تركيا.

وعلى الصعيد الإقليمي، تبادل الوزيران التقديرات بشأن التطورات الاقليمية، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق المصري التركي إزاء الأزمات التي تشهدها المنطقة، وتكثيف الجهود لخفض حدة التصعيد ومنع اتساع نطاقه، ودعم المسارات السياسية والدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.