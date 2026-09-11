وزير الخارجية ونظيرته الليبيرية يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع في إفريقيا

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، التنسيق مع ليبيريا في دعم الأمن والاستقرار وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية في إفريقيا ولا سيما في ضوء عضوية ليبيريا غير الدائمة بمجلس الأمن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع سارة نيانتي، وزيرة خارجية ليبيريا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزيران الحرص على مواصلة الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والتنموية وبناء القدرات، بما يعكس متانة العلاقات السياسية بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما أكدا أهمية مواصلة التشاور بين الجانبين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، والاستفادة من الخبرات والقدرات المصرية في دعم جهود التنمية في ليبيريا.

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية في القارة الإفريقية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان، حيث تبادل الوزيران الرؤى بشأن الجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية ولا سيما في ضوء عضوية ليبيريا غير الدائمة بمجلس الأمن وبما يسهم في دعم أولويات القارة الأفريقية والدفاع عن مصالحها داخل المجلس.