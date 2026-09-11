محافظ أسيوط: نقل أطفال حضانات المستشفى العام إلى مستشفيات أخرى بسبب الحريق

قال اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إنه تم نقل 9 من أطفال الحضانات بحالة جيدة من مستشفى أسيوط العام إلى مستشفيات جامعية ومستشفى الإيمان بأسيوط، عقب الحريق الذي نشب بالمستشفى.

وأوضح في تصريحات خاصة أنه تم نقل الأطفال، عقب اندلاع الحريق وبسبب انقطاع الكهرباء عن المستشفى واحتياجهم إلى الأكسجين، موضحا أنه لا توجد أية وفيات ولا خسائر في الأجهزة ولا الأرواح.

وأوضح المحافظ أنه وجّه الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بمتابعة حالات المرضى داخل المستشفى وإعداد تقرير بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بأسباب الحريق وملابسته.

وذكر محافظ أسيوط أنه عند نشوب الحريق لم تكن هناك أية عمليات داخل الغرفة، مؤكدا أن حالة المرضى المحتجزين مستقرة.

وتم فرض كردون أمني حول المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.