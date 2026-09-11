بدأت اليوم الخميس فعاليات مبادرة خفض الأسعار بالمنافذ التموينية، تنفيذًا للتوجهات الرئاسية الرامية إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك بمشاركة وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتستمر المبادرة، وفق بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية اليوم، لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، لتشمل شهر رمضان المقبل، على أن تبدأ المرحلة الأولى بطرح 12 سلعة أساسية، مع التوسع تدريجيًا خلال الأيام المقبلة للوصول إلى 30 سلعة.

وفي الإسكندرية، تابعت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المهندس جمال عمار، وكيل الوزارة، جهود شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية لتجهيز 8 فروع موزعة جغرافيًا، بما يضمن وصول المبادرة إلى مختلف شرائح المجتمع السكندري.

وتشمل الفروع المشاركة: المنتزه أليكس، وعلي القطا، والأزاريطة، واللبان، والدخيلة 2، وكينج مريوط، وقرية الجزائر، وسيدي مسعود.

وتضم المرحلة الأولى من المبادرة 12 سلعة هي: الأرز، والسكر، والمكرونة، والدقيق، والزيت الخليط عبوة 700 مللي، والصلصة الظرف، والحلاوة بار 40 جرامًا، والجبنة البيضاء 80 جرامًا، والجبنة 125 جرامًا، والجبنة 250 جرامًا، والشاي 40 جرامًا، والمربى 350 جرامًا.

وأكدت وزارة التموين أن المبادرة تفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص، من خلال السلاسل التجارية والمحلات الكبرى، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع وطرحها بأسعار مخفضة خلال فترة المبادرة.

وأوضح المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية للإعلام والاتصال السياسي، أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مع التوسع في الأصناف والفروع المشاركة خلال الفترة المقبلة.