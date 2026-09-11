المدعي العام المكلف بقيادة التحقيق مع خصوم ترامب يستقيل من منصبه

قال حليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه استقال من منصبه الذي يقود فيه تحقيقا لوزارة العدل حول ما إذا كان مسؤولون سابقون في إنفاذ القانون والاستخبارات قد تآمروا ضد الرئيس الجمهوري.

وقال جو ديجينوفا لوكالة أنباء أسوشيتد برس: "لقد استقلت بالفعل"، واصفا العمل لصالح ترامب ووزارة العدل بأنه "شرف وامتياز".

ورفض التعليق على ظروف مغادرته، والتي جاءت بعد خمسة أشهر فقط من إعادته إلى وزارة العدل للمساعدة في الإشراف على تحقيق غير محدد المعالم يستهدف مسؤولين حكوميين سابقين دققوا في تصرفات ترامب خلال العقد الماضي.

ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل على الفور على رسالة تطلب التعليق.