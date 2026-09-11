فيروس إيبولا يصل إلى سابع إقليم في الكونغو

انتشر فيروس إيبولا في إقليم سابع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أن أثبتت الفحوصات إصابة رجل (23 عاما) بالفيروس، بعد قيامه برحلة عبر البلاد شملت السفر عبر رواندا وأوغندا المجاورتين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلن جان جاك مبونجاني، وزير الصحة الكونغولي السابق وعضو البرلمان، وفاة الرجل في جواكا بمقاطعة سود-أوبانجي شمال غربي البلاد، بعد أن ثبتت إصابته بسلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا.

وأعلنت السلطات الإقليمية تفشي فيروس إيبولا أمس الخميس بعد أن أكد المعهد الوطني الكونغولي للبحوث الطبية الحيوية ثبوت حالة الإصابة، حسبما أفادت البوابة الإخبارية المحلية "إيدنتيتي نيوز".

وقال مبونجاني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس إن الرجل غادر كامانيولا في إقليم ساوث كيفو، وسافر على مدار نحو ثلاثة أسابيع عبر رواندا وأوغندا، قبل أن يعود إلى الكونغو ويمر عبر أرو وبونيا وكيسانجاني وبومبا وليزالا وأكولا، في طريقه إلى جواكا.

وأضاف أن الرحلة، التي امتدت لأكثر من ألفي كيلومتر شملت التنقل عبر الأنهار، وربما تكون قد عرضت العديد من الأشخاص للعدوى.