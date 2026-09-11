خالد جلال مديرا فنيا لغزل المحلة

اتفق نادي غزل المحلة مع المدرب خالد جلال؛ لتولي منصب المدير الفني للنادي، خلفًا للمقال أحمد خطاب، قبل أيام من المواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

ويستضيف غزل المحلة فريق الزمالك يوم الأربعاء المقبل، على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد 3 هزائم وتعادل في الجولات الأربع الأولى.

ومن المنتظر أن يعلن النادي عن التعاقد مع خالد جلال بشكل رسمي، بالإضافة للجهاز المعاون، على أن أول مران له مع غزل المحلة اليوم الجمعة.

ووجه غزل المحلة الشكر للكابتن أحمد خطاب وجهازه المعاون، وجهازه الفني المعاون، على الفترة التي قضوها مع الفريق.

وثمّن مجلس الإدارة الجهود التي بذلها الجهاز الفني خلال فترة توليه المسئولية، وبصفة خاصة دوره البارز في ضمان بقاء الفريق بالدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

ويتقدم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير للكابتن أحمد خطاب وجهازه المعاون، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة