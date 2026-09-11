الوحدات مخصصة لقطاعات الملابس والمنسوجات والأثاث والصناعات الخشبية والغذائية والهندسية

أعلنت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فتح باب التقديم لطرح المرحلة الأولى من الوحدات الصناعية الجاهزة بمجمع "هوارة المقطع" بمحافظة الفيوم، وفق بيان من الهيئة اليوم.

وبحسب البيان، فإن هذه المرحلة تشمل 21 وحدة صناعية، منها 19 وحدة بمساحات مختلفة تتراوح من 80 إلى 123 متر مربع بالدور الأرضي من المبنى الخرساني، إلى جانب مصنعين بالهنجر المعدني تبلغ مساحة المصنع الواحد 860 متر مربع.

كما تشمل المرحلة منطقة إنتاجية ومنطقة إدارية، ويتم التخصيص بنظام الإيجار، علمًا بأن الوحدات المطروحة مخصصة لأنشطة صناعة الملابس والمنسوجات، والأثاث والصناعات الخشبية، والصناعات الغذائية والهندسية.

ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات الشريكة في المشروع جميع الشباب وصغار المستثمرين الراغبين في الحصول على الوحدات إلى تقديم طلباتهم إلكترونياً عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية» بدءً من غدٍ السبت وحتى الخميس الموافق 24 سبتمبر 2026، للحصول على كراسة الطرح التي تتضمن شروط وضوابط التخصيص والتأمين والالتزامات والمسؤوليات المتبادلة بين المستأجرين وإدارة المجمع (شركة أيادي مصر).

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم فحص ودراسة الطلبات وتدقيقها بعد انتهاء فترة التقديم لإعلان نتائج التخصيص النهائية للراغبين في الاستثمار خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق باب التقديم، تمهيداً لطرح المراحل التالية من المجمع لاحقاً.

ويعتبر هذا الطرح المشترك ثمرة التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث تتولى شركة "أيادي مصر للتطوير الحضري" أعمال التطوير والتعاقد والإشراف الفني والإداري للمجمع، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية وبمشاركة وزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الفيوم، بينما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراءات الطرح والتخصيص إلكترونيًا عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية".

وأكدت الهيئة أنه تم تزويد جميع الوحدات والمصانع بالمرافق الكاملة من مياه وصرف صحي وقدرات كهربائية مجهزة للتشغيل الفوري، كما يتميز مجمع "هوارة المقطع" بموقع متميز غرب مدينة الفيوم الجديدة بالقرب من أهم المحاور وشبكات الطرق الرئيسية، مما يضمن سهولة حركة النقل والشحن والتداول للخامات والمنتجات النهائية للوصول لكل الأسواق.