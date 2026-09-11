جيش الاحتلال يزعم: قواتنا انسحبت من مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الانسحاب من مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، والتموضع في خطوط خلفية بمنطقة الشقيف.

وأكد جيش الاحتلال في بيان أن قواته ستسيطر ناريا على مرتفعات علي الطاهر، وستواجه أي محاولة لحزب الله للعودة إليها.

ونفّذ جيش الاحتلال، مساء أمس، تفجيرا عنيفا في مرتفعات علي الطاهر، يعادل هزة أرضية بقوة 4.2 على مقياس ريختر، مدعيا أنه استهدف شبكة أنفاق وبنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" يزيد طولها عن كيلومترين.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن جيش الاحتلال نفذ تفجيرا عنيفا في مرتفعات علي الطاهر على أطراف بلدة النبطية الفوقا، أحدث ارتجاجات ودويا قويا تردد صداه في محافظة النبطية ومحيطها.

بدوره، قال المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان: "سجلنا موجات أرضية ناتجة عن التفجير الذي قام به العدو الإسرائيلي في منطقة علي الطاهر".

وفي بيان مشترك، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أن تدمير الأنفاق استكمل ما سمياه "تنظيم المنطقة الأمنية في جنوب لبنان"، وأن الجيش الإسرائيلي "سيبقى في المنطقة الأمنية" وسيعمل على منع "حزب الله" من إعادة التموضع فيها، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وفي وقت لاحق، زعم نتنياهو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إسرائيل دمرت خلال الليل ما وصفه بأنه "أكبر موقع إيراني خارج إيران"، في إشارة إلى أنفاق علي الطاهر في لبنان.

ويتزامن التصعيد الإسرائيلي في لبنان مع دخول إسرائيل مرحلة انتخابية حاسمة، إذ يسعى نتنياهو إلى توحيد الأحزاب اليمينية الصغيرة خشية فقدان أصوات قد تحول دون حصول معسكره على أغلبية برلمانية.

وأظهرت استطلاعات حديثة استمرار صعوبة وصول معسكره إلى أغلبية 61 مقعدا، فيما جعل نتنياهو ملفات الأمن جزءا أساسيا من خطابه الانتخابي. كما صعّد عدد من حلفائه في اليمين مواقفهم قبيل الانتخابات، فيما يضغط نتنياهو لمنع تشتت أصوات المعسكر اليميني بين الأحزاب الصغيرة.

وتقع تلة علي الطاهر بين بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا، شمال نهر الليطاني، ويبلغ ارتفاعها نحو 600 متر عن سطح البحر، ما يمنحها أهمية جغرافية وعسكرية كونها تشرف على مساحات واسعة من جنوب لبنان.