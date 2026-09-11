ترامب: لست نادما على شن الحرب ضد إيران

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير نادم على شن الحرب ضد ​إيران رغم التأثير المحتمل لهذا الصراع ‌على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل.

وذكر ترامب في مقابلة مع لورا إنجراهام مذيعة فوكس ​نيوز، ردا على سؤال عما إذا كان يشعر ​بالندم إزاء الحرب بسبب تأثيرها المحتمل على الانتخابات: "أنا ⁠لا أؤمن بكلمة ندم. لكن يمكنك دوما مساءلة نفسك ​قليلا"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضاف ترامب في المقابلة التي بُثت أمس الخميس: "لو اضطررت للقيام ​بالأمر نفسه مرة أخرى، لفعلت بالضبط ما فعلتُه".

ورفض الرئيس الأمريكي التلميحات التي تشير إلى أن بعض مؤيديه مستاؤون ومحبطون بسبب الحرب.

وقال ترامب: "لا أعتقد ​أنهم محبطون. أعتقد أنهم فخورون للغاية بحقيقة أنني ​لا أسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وعبر ترامب مجددا عن اعتقاده بأن ‌الحرب ⁠ستنتهي فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي.

وقال الرئيس الأمريكي في المقابلة: "ستنتهي الحرب مباشرة بعد الانتخابات".

وكان ترامب قد أدلى بتصريح مماثل يوم الأربعاء، وقال إن طهران تحاول التأثير على الانتخابات التي ​ستحدد ما إذا ​كان الحزب ⁠الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس سيحتفظ بالسيطرة على الكونجرس.

وأصبح ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب ​الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قضية رئيسية ​بالنسبة ⁠للجمهوريين في الفترة التي تسبق الانتخابات.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في 28 فبراير الماضي، وردت إيران بشن ⁠ضربات ​على إسرائيل ودول الخليج العربي.

وأسفرت الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران والهجمات الإسرائيلية على ​لبنان عن مقتل الآلاف ونزوح الملايين.