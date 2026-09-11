مسئول: عراقجي وقائد جيش باكستان ناقشا هاتفيا تهدئة صراع الشرق الأوسط

قال مسئول أمني باكستاني اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير ناقشا سبل استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في الصراع بين إيران والولايات المتحدة على جميع الجبهات.

وقال المسئول لوكالة رويترز، إن عراقجي ومنير تحدثا هاتفيا أمس الخميس، وتركز النقاش على الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وإمكانية استئناف المفاوضات، وكذلك على هجمات الحوثيين على السعودية.

في سياق متصل، كشفت اتصالات مباشرة أجراها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس مع قادة عسكريين أمريكيين في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، عن "مخاوف متزايدة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية بشأن كلفة حرب إيران واستنزاف مخزونات الأسلحة الدفاعية، ولا سيما صواريخ "باتريوت"، فيما أظهرت التقييمات التي تلقاها فانس، أن طهران "مستعدة لتحمل قدر كبير من الأضرار في معركتها من أجل البقاء"، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وكان دي فانس، الذي عارض الحرب منذ اندلاعها وكلفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمساعدة في إنهائها، "حريصا على الاستماع مباشرة إلى التقديرات الشخصية للقادة العسكريين وتقييماتهم الميدانية، قبل أن تُدمج تلك الآراء في التقييم الشامل الذي يعدّه البنتاجون"، بحسب الصحيفة.

وتناولت المحادثات مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالحرب، من أهدافها وتكتيكاتها وتقديرات الخسائر، إلى ما قد تقدم عليه إيران في مضيق هرمز، ومدى قدرتها على التكيف مع مجريات الصراع، وحجم الأضرار التي تستطيع حكومتها تحمّلها.

كما طلب دي فانس تفاصيل دقيقة عن الأسلحة والذخائر المتبقية في مخزونات القوات الأمريكية، وكيف يمكن أن يؤثر نقلها إلى الشرق الأوسط على قدرة الولايات المتحدة على ردع الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وبحسب الصحيفة، كان القادة العسكريون صريحين بشأن مخاوفهم، وفي مقدمتها تراجع مخزونات صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، التي تمثل ركيزة أساسية في منظومة الدفاع الجوي الأمريكية.