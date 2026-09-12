وزير النقل يتفقد محطة رمسيس ويعقد لقاء موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية

- الوزير: التفعيل الفوري لخطة الطوارئ فور حدوث أي طارئ بخطوط السكة.. وتشكيل لجان تفتيش ومتابعة مفاجئة للورش والمحطات

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية موسعة بمحطة رمسيس للسكك الحديدية بالقاهرة؛ لمتابعة انتظام وانضباط حركة التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للركاب، والوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية التشغيلية بالهيئة لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب والطلاب، بما يضمن توفير رحلات تقدم خدمات مميزة، مع المحافظة على انضباط وانتظام جداول التشغيل.

وشملت الجولة التفقدية، بحسب بيان الوزارة اليوم، الساحة الخارجية للمحطة، حيث أكد الوزير ضرورة الالتزام بعدم تواجد أي إشغالات في ساحة المحطة الخارجية تعيق حركة المواطنين للوصول إلى شبابيك التذاكر والأرصفة، والالتزام بعدم تواجد السيارات بالساحة الخارجية للمحطة، والالتزام بتواجدها بالجراج الملحق بالمحطة، مع تكثيف وانتشار الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مثل الجولف كار والكراسي المتحركة، وانتشارها داخل المحطة وفي مداخلها.

وتفقد الوزير شبابيك التذاكر والمول التجاري وأرصفة القطارات، وأكد ضرورة تواجد عدد من موظفي السكة الحديد المؤهلين للتعامل مع الجمهور في أنحاء المحطة وعلى بوابات الدخول والخروج، لتوجيه المواطنين ومساعدتهم والرد على كل استفساراتهم.

كما تم تفقد القطار رقم 80 "القاهرة - أسوان" برصيف 8، وأكد الوزير استمرار الاهتمام بنظافة المحطات وكذلك القطارات قبل وأثناء وبعد كل رحلة، كما تفقد وزير النقل القطار رقم 911 "القاهرة - الإسكندرية" برصيف 4، للوقوف على مستوى النظافة بالقطار وجاهزيته لتقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب.

والتقى وزير النقل خلال جولته بعدد من الركاب على الأرصفة وداخل القطارات، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدا الاستمرار في تحسين جودة الخدمة والارتقاء بمستوى الأداء، بما يلبي احتياجات الركاب ويعزز من مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وعقب الجولة التفقدية، عقد الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، شدد خلاله على الالتزام الكامل بقواعد السلامة والأمان على جميع خطوط السكك الحديدية، والتفعيل الفوري لخطة الطوارئ فور حدوث أي طارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الركاب والرد على كل استفساراتهم وتوفير مواصلات بديلة عند الطوارئ من خلال التنسيق بين هيئة السكك الحديدية وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مع توفير سكك بديلة عند الطوارئ.

وأشار إلى ضرورة استمرار برامج التأهيل والتدريب الدوري لكل طوائف التشغيل، ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان التشغيل الآمن والمنتظم.

كما وجه الوزير بتشكيل لجان تفتيش ومتابعة مفاجئة للمرور المستمر على مختلف الخطوط والورش والمحطات، لمتابعة أعمال الصيانة والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، والتأكد من انتظام التشغيل وجودة الخدمة، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة المقصرين، وتكريم المتميزين.

وشدد الوزير على ضرورة انتشار قيادات الهيئة ميدانيا في مختلف المحطات وعلى خطوط التشغيل، لمتابعة انتظام حركة القطارات على الطبيعة، والوقوف بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للركاب، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومنتظمة ومميزة تليق بالركاب.