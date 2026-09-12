قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، إن الحرب مع إيران ستنتهي "قريبا جدا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز.

وأضاف ترامب، في تصريحات من دبلن: "أعتقد أن ذلك سيحدث قريبا ‌جدا. أعتقد أنه سيكون على الأرجح بعد انتخابات التجديد النصفي ​مباشرة. إنهم يحاولون الصمود ​لأطول فترة ممكنة لتعقيد الانتخابات. ​لكنني أعتقد أن الناس على دراية بذلك".

وأوضح أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "تنتصر بشكل كبير"، وأن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وقال إن "كل شيء سيكون على ما يرام" فيما يتعلق بإيران، مشيرا إلى أن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد الولايات المتحدة.

وفي تعليقه على الهجوم الأخير الذي استهدف أنابيب النفط في السعودية، رجح ترامب وقوف إيران وراء الهجوم.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس الأمريكي إن إدارته قامت "بعمل رائع" فيما يتعلق بقطاع غزة، مشيرا إلى أنها أطلقت مبادرة لوقف إطلاق النار وسهلت إحلال السلام.

وأضاف أن الولايات المتحدة ساهمت في عودة عدد كبير من الرهائن إلى إسرائيل، على حد قوله.