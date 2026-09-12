 روسيا تعتزم زيادة موظفي محطة بوشهر النووية الإيرانية إلى 150 قريبا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تعتزم زيادة موظفي محطة بوشهر النووية الإيرانية إلى 150 قريبا

وكالات
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2026 - 2:51 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2026 - 2:54 م

نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، عن شركة «روس آتوم» الروسية الحكومية للطاقة النووية، قولها إنها تعتزم زيادة عدد المتخصصين العاملين في محطة بوشهر النووية بإيران إلى 150 في المستقبل القريب.

وكانت روس آتوم، التي تشيد وحدتين جديدتين في بوشهر، قد أجلت مئات الموظفين بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي.

وتتعاون إيران وروسيا في مشروعات الطاقة النووية منذ عقود، وتعد محطة بوشهر للطاقة النووية إحدى المشروعات الرئيسية بين البلدين.

ووفقًا لوكالة «تاس»، تم بناء محطة بوشهر للطاقة النووية من خلال التعاون بين البلدين منذ التسعينيات. وتنتج المحطة حاليًا، طاقة نووية تبلغ 1024 ميجاوات لإيران.

وتشارك روسيا أيضًا في بناء الوحدتين 2 و3 من محطة بوشهر للطاقة النووي، ومن المتوقع أن تبلغ السعة الإجمالية للوحدتين أكثر من 2000 ميجاوات.

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