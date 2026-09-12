دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إصلاح منظومة الحوكمة الدولية وتوسيع عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتشمل دولًا من الجنوب العالمي، مؤكدًا ضرورة إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

وقال بوتين، خلال كلمته أمام قمة «بريكس» الـ18 المنعقدة في نيودلهي، اليوم السبت، إن النظام الدولي يشهد تحولًا متسارعًا نحو تعدد الأقطاب، مع إعادة توزيع موازين القوى لمصلحة مراكز النمو الجديدة في الجنوب العالمي والشرق.

وشدد الرئيس الروسي على أهمية تعزيز التعددية الحقيقية وإشراك مزيد من الدول في آليات الحوكمة العالمية والمؤسسات السياسية والاقتصادية الدولية، بما يسهم في مواجهة التحديات والتهديدات وتعزيز السلام والاستقرار وتحقيق الازدهار العالمي.

وأكد بوتين أن «بريكس» أصبحت من أكبر التجمعات الدولية، مشيرًا إلى أن دولها تمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتشغل قرابة ثلث مساحة اليابسة، فيما يعيش في دول المجموعة نحو نصف سكان العالم.

وذكر أن دول «بريكس» تواصل تعميق التعاون في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والمال والثقافة والشئون الإنسانية، مؤكدًا أن الشراكة بين أعضائها تقوم على مبادئ المساواة وحسن الجوار ومراعاة المصالح المتبادلة.

واختتم بوتين، بالتأكيد على أن مكانة مجموعة «بريكس» ونفوذها على الساحة الدولية يواصلان النمو، في ظل اتساع نطاق التعاون بين دولها.