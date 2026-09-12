الرئيس الإيراني يلتقي بولي عهد أبو ظبي على هامش قمة بريكس

التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في نيودلهي اليوم السبت، على هامش قمة قادة مجموعة «بريكس».

واستضافت الهند قمة قادة دول مجموعة «بريكس» السبت، في مسعى لتعزيز مكانة التكتل على الساحة الدولية رغم الانقسامات بين أعضائه بسبب الوضع في الشرق الأوسط وحرب إيران.

وتنعقد القمة في نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر، بعد أكثر من ستة أشهر على بدء الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، التي انضمت إلى مجموعة «بريكس» في 2024.

وأدّى الصراع إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية، مما دفع أسعار الخام إلى تجاوز 100 دولار للبرميل.

وعلقت الإمارات، وهي عضو في «بريكس»، جميع المعاملات التجارية والمالية مع إيران في شهر أغسطس، وذلك عقب تعرّضها لهجمات بصواريخ إيرانية منذ اندلاع الحرب.

وكانت مجموعة «بريكس» تتألف في الأصل من البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم انضمت إليها جنوب إفريقيا لاحقاً، وواصلت التوّسع بعد ذلك بانضمام مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات وإندونيسيا، في خطوة تعكس سعيها إلى تمثيل أوسع لدول الجنوب العالمي.