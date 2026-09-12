الحكم على شاب قتل خالته بمساعدة صديقه وسرقة ذهبها في بولاق الدكرور 13 أكتوبر المقبل

حددت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة 13 أكتوبر المقبل، للحكم على شاب قتل خالته، بمساعدة صديقه، بعد ارتدائهما النقاب، وسرقة مصوغاتها الذهبية من داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عنتر عبد الوهاب دولاتي، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد أمين وأنس يسري إبراهيم، وأمانة أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5992 لسنة 2026 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين "حسن" و"فراج" قتلا المجني عليها خالة الأول "هناء . ك"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن عقدا العزم على إزهاق روحها بقصد الاستيلاء على أموالها ومصوغاتها الذهبية، وذلك في 18 يناير 2026 بدائرة قسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين أعدّا مخططًا إجراميًا محكمًا بعد تعرضهما لضائقة مالية، واتفقا على تنفيذ الجريمة ولو استلزم الأمر قتل المجني عليها حال مقاومتها، وظلا يخططان للجريمة لمدة عشرة أيام حتى استقرا على تفاصيل تنفيذها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تنكرا في زي نسائي وارتديا نقابًا لإخفاء ملامحهما، ثم توجها إلى مسكن المجني عليها، وبمجرد فتح ابنتها الباب، أمسك بها المتهم الثاني وقيد حركتها وكمم فمها وعصب عينيها.

وأشارت إلى أنه عندما حاولت المجني عليها التدخل لإنقاذ ابنتها، اعتدى عليها المتهم الأول، وهو نجل شقيقتها، ثم أحكم قبضته عليها حتى فارقت الحياة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استوليا على المصوغات الذهبية والحلي والمبالغ المالية الخاصة بالمجني عليها، بعد احتجاز ابنتها داخل إحدى الغرف وتقييدها لمنعها من المقاومة، ثم فرا من مكان الواقعة بالمسروقات.