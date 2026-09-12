مدبولي: نواصل العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قرى حياة كريمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في القرى المستهدفة ضمن المشروع القومي «حياة كريمة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته التفقدية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، إنه يشعر بطاقة إيجابية مع تفقده لمشروعات «حياة كريمة»، خاصة بعدما يرى حجم التحسن في مستوى معيشة المواطن المصري البسيط الذي تستهدفه المبادرة.

ووصف «حياة كريمة» بأنه أعظم مشروع في القرن الـ21 على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى انتهاء مشروعات المرحلة الأولى في محافظة كفر الشيخ، وانطلاق مشروعات المرحلة الثانية.

ولفت إلى أن جولته التفقدية تضمنت تفقد محطة الصرف الصحي الكبيرة في منطقة بلطيم، والتي ستدخل الخدمة، وتربط الشبكات الموجودة في القرى والمراكز المختلفة.

وتطرق بالحديث إلى مشروع تكريك بحيرة البرلس، مشددًا على أن تطوير كل البحيرات المصرية من أهم المشروعات التي يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر أنه استمع إلى عرض من شركة المقاولون العرب المسئولة عن أعمال التكريك وتحسين جودة المياه، مشيرًا إلى دراسة إقامة بوغاز أو فتحة أخرى لتحسين جودة المياه في البحيرة.