ترامب: يمكنني تسوية الصراع بشأن جزر فوكلاند

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يمكنه "تسوية" أي صراع بشأن جزر فوكلاند، واصفا حربا بين المملكة المتحدة والأرجنتين بأنها "كارثة محتملة".

وكان الرئيس الأمريكي قد أشار سابقا إلى أنه ربما لا يدعم سيادة المملكة المتحدة على جزر فوكلاند إذا شنت الأرجنتين هجوما وتحدث مرة أخرى عن النزاع خلال زيارة إلى دبلن اليوم السبت، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا.

وفي حديثه إلى الصحفيين أثناء لقائه رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، أشار ترامب إلى أن المملكة المتحدة لن تكون مستعدة للذهاب بعيدا، إذا غزت الأرجنتين جزر فوكلاند، كما فعلت في عام 1982، مضيفا أن ذلك سيستغرق أسابيع على متن القارب.

وقال:"لست متأكدا من أنهم يفعلون ذلك. لديهم مشكلة بسيطة مع الهجرة.

وأضاف "لديهم مشكلة بسيطة مع الطاقة ولديهم بعض المشكلات الأخرى التي يتعين معالجتها".

وتابع "أنا متأكد أنه سيتم استدعائي لتلك الكارثة المحتملة، لكن إذا فعلوا ذلك، من المحتمل أن أكون قادرا على تسويتها".

تأتي تصريحات ترامب وسط تجدد التوترات بشأن الجزر الواقعة جنوب المحيط الأطلسي،التي يفضل سكانها بأغلبية ساحقة البقاء بريطانيين.