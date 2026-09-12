حقق فيلم "ريد فلاج" أمس 3 ملايين و602 ألف جنيه ليحافظ بذلك على صدارة شباك التذاكر لليوم الثالث على التوالي، ويصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 8 ملايين و508 آلاف جنيه، وذلك حسب موقع "فيلم يارد" المختص بإعلان أرقام إيرادات شباك التذاكر.

"ريد فلاج" إﺧﺮاﺝ محمود كريم، وتأﻟﻴﻒ أحمد محيي، عن فكرة لكيرلس أيمن فوزي، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، وجميلة عوض، وشريف منير، ونسرين أمين، وانتصار، وميمي جمال.

وتدور أحداثه في طابع كوميدي حول مفهوم «الريد فلاج» وتأثيره على العلاقات العاطفية، حيث يتم مناقشة القصة بأسلوب كوميدي من خلال مضيف طيران له علاقات نسائية، يتزوج من مديرة إحدى شركات الدعاية والإعلان، ويخوضان رحلة مليئة بالمواقف الساخرة والمفارقات غير المتوقعة، وبين الغيرة والأسرار والعلامات التحذيرية التي تهدد استقرار حياتهما الزوجية، يجد الثنائي نفسيهما أمام اختبارات تكشف حقيقة مشاعرهما.

في المركز الثاني جاء فيلم "محمود التاني" حيث حقق أمس، مليون و794 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 69 مليونا و893 ألف جنيه .

الفيلم سيناريو وحوار إياد صالح، وإخراج عبد العزيز النجار، ويشارك في بطولته الفنانين أحمد بحر «كزبرة»، وأحمد غزي، بجانب كارولين عزمي، جنا الأشقر، وتامر هجرس، فيما تدور أحداثه حول شخصين متناقضين يحملان الاسم نفسه «محمود»، لتضعهما الصدفة في طريق واحد، وتنشأ بينهما مجموعة من المواقف والمفارقات الكوميدية غير المتوقعة.

في المركز الثالث جاء فيلم "خلي بالك من نفسك" محققا 521 ألف جنيه ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 74 مليونا و482 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وبطولة أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، ولبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، وميشيل ميلاد، فيما تدور أحداثه حول علاء الذي يجسد شخصيته أحمد السقا، وهو مذيع راديو اعتاد الدخول في علاقات عاطفية متعددة، لكنه ينهيها سريعًا بسبب خوفه من الارتباط وأسباب يراها بسيطة، وتتغير حياته عندما يتعرف بالصدفة على فريدة، التي تجسدها ياسمين عبد العزيز، والتي تبدو فتاة هادئة ورقيقة، قبل أن يكتشف أنها واحدة من أكبر تجار السلاح.

ومع تطور الأحداث، تقع فريدة في حب علاء، لكنه يقرر إنهاء علاقته بها كما اعتاد مع غيرها، إلا أنها ترفض الاستسلام، وتُجبره على الزواج منها تحت التهديد، ليجد نفسه متورطًا داخل عالمها المليء بالمخاطر، في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن.

في المركز الرابع جاء فيلم "صقر وكناريا" محققا 426 ألف جنيه ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 112 مليونا و980 ألف جنيه .

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، بينما يشارك في بطولته كل من، محمد إمام، وشيكو، ويسرا اللوزي، ويارا السكري، وخالد الصاوي، وانتصار، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم نسرين أمين، ودياب، ومحمود عبدالمغني، واللبناني باسم مغنية.

تدور أحداث فيلم "صقر وكناريا" حول "صقر"، الذي يقرر الابتعاد عن عالم العصابات والمخاطر بحثا عن حياة أكثر استقرارا، إلا أن خططه تتغير بعد تعارفه على "بلال"، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتقودهما سلسلة من المواقف غير المتوقعة إلى مغامرات متلاحقة تقلب حياتهما بالكامل.

في المركز الخامس جاء فيلم "الجواهرجي" محققا 331 ألف جنيه ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 37 مليونا و10 آلاف جنيه .

الفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وبطولة محمد هنيدي، ومنى زكي، وأحمد السعدني، ولبلبة، وريم مصطفى، وتارا عماد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول زوجين يقرران اللجوء إلى استشاري للعلاقات الزوجية، في محاولة للحفاظ على حياتهما الزوجية، بعد أن وقع الطلاق بينهما مرتين بسبب خلافات أسرية، خشية تكرار الأمر للمرة الثالثة.

في المركز السادس جاء فيلم "سيفن دوجز" محققا 25 ألف جنيه ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 272 مليونا و831 ألف جنيه .

الفيلم قصة تركي آل شيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، ويشارك في بطولته كل من، أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وتارا عماد، وساندي بيلا، وسيد رجب، والفنان السعودي ناصر القصبي، بالإضافة إلى عدد من النجوم العالميين، منهم الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ونجم بوليوود سلمان خان، وعملاق الشاشة الهندية سانجاي دوت، وجيانكارلو إسبوزيتو، وخبير الفنون القتالية الألماني الصيني ماكس هوانج.

وفي المركز السابع جاء فيلم "شمشون ودليلة" محققا 13 ألف جنيه ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه حتى الآن إلى 35 مليونا و284 ألف جنيه .

الفيلم من إخراج رؤوف السيد، وتأليف محمود حمدان، وسيناريو وحوار شادي محسن وأمجد الشرقاوي، ويشارك في بطولته أحمد العوضي، ومي عمر، وخالد الصاوي، ومحمد ثروت، وأحمد عصام السيد، وأحمد الرافعي، وعصام السقا، وريتال عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم حول شمشون ودليلة اللذين يتنافسان على سرقة ماسة أسطورية وتتقاطع مهمتهما وسط مطاردة حافلة بالحيل والمقالب والمواجهات، التي تقودهما إلى قصة حب غير متوقعة.

في المركز الثامن والأخير جاء فيلم "الست لما - فيتو" محققا 3 آلاف جنيه ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 3 ملايين و787 ألف جنيه.

الفيلم تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وبطولة يسرا، وياسمين رئيس، ودرة، ودنيا سامي، وماجد المصري، وعمرو عبدالجليل، وانتصار، ودنيا سامي، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، ومحمد أنور.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة، حيث تجسد يسرا شخصية الإعلامية دينا الكردي، التي تطلق، بالتعاون مع عدد من السيدات، حملة إلكترونية بعنوان "فيتو" لدعم المرأة ومواجهة العنف والخلافات الأسرية. وتحقق الحملة انتشارًا واسعًا، ما يثير جدلًا كبيرًا داخل المجتمع، قبل أن تواجه حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتشتعل المواجهة بين الفريقين.