ألونسو يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة هال سيتي في الدوري الإنجليزي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن التشكيل الأساسي للبلوز استعدادًا لمواجهة هال سيتي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب «ستامفورد بريدج»، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لمواصلة نتائجهما الإيجابية في المسابقة.

وشهد تشكيل تشيلسي مشاركة ليفي كولويل ومالو جوستو أساسيين، بدلًا من جوش أتشيمبونج وماكسينس لاكروا، اللذين ظهرا في التشكيل الأساسي خلال مواجهة أرسنال في الجولة الماضية.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بينما يتفوق عليه هال سيتي باحتلاله المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وجاء تشكيل تشيلسي أمام هال سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، جوريل هاتو.

خط الوسط: بيدرو نيتو، ريس جيمس، روميو لافيا، مالو جوستو.

خط الهجوم: كول بالمر، جواو بيدرو، مورجان روجرز.