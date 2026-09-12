العراق يوافق على طلب إيران لتحقيق مشترك حول العثور على منصات إطلاق مسيرات على الحدود

وافق العراق، اليوم السبت، على طلب إيران لتحقيق مشترك حول العثور على منصات إطلاق مسيرات على الحدود.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية، وافق رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، على طلب الجانب الإيراني لإجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق طائرات مسيّرة قرب الشريط الحدودي العراقي الإيراني.

من جانبها، قالت هيئة المنافذ العراقية، إن «الإجراءات المتخذة في عدد من المنافذ الحدودية مع الجانب الإيراني هي إجراءات مؤقتة، بهدف إعادة تنظيم العمل داخل هذه المنافذ، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير آليات التدقيق والسيطرة، بما يضمن انسيابية حركة المسافرين والبضائع وفق الإجراءات المعتمدة».

وأكدت في بيان، مساء السبت، أن حركة العبور مع الجانب الإيراني لم تتوقف، ومستمرة بالعمل في منفذي زرباطية والمنذرية على مدار 24 ساعة، وتتم من خلالهما حركة المسافرين والتبادل التجاري بانسيابية عالية.

وأوضحت أن «الإجراء يأتي في الوقت الذي تشهد فيه المنافذ مراجعة دورية لواقع المنافذ الحدودية واحتياجاتها التنظيمية والفنية، وبالتنسيق مع جميع الدوائر والأجهزة العاملة فيها، بما يعزز أمن الحدود ويحافظ في الوقت نفسه على انسيابية الحركة التجارية وحركة المواطنين».

وأشارت الهيئة إلى أنها «تعمل على استكمال المتطلبات التنظيمية والتأهيلية في المنافذ الأخرى، تمهيدًا لإعادة العمل فيها حال استكمال الإجراءات المطلوبة، وبما يحقق أعلى درجات التنظيم والسيطرة والانسيابية».