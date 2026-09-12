اللواء الركن علي عبد الحسين كاظم يتولى المنصب في أحدث إجراءات بغداد غداة إعلانها ثبوت انطلاق اعتداءات استهدفت السعودية من موقع في محافظة ميسان

كلّف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، السبت، اللواء الركن علي عبد الحسين كاظم بمنصب قائد عمليات ميسان جنوب شرقي البلاد، في أحدث سلسلة إجراءات أمنية أعقبت اعتداءات استهدفت السعودية وانطلقت، وفق بغداد، من المحافظة.

ووفق وكالة الأنباء العراقية (واع) فإن القائد العام للقوات المسلحة الزيدي كلّف اللواء الركن علي عبدالحسين كاظم بمنصب قائد عمليات ميسان.

ويأتي التكليف بعد ساعات من إعفاء الزيدي قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه، ونقل مديري الأجهزة الأمنية فيها إلى الإمرة وإحالتهم إلى التحقيق، على خلفية ما وصفته السلطات بـ"الخروقات الأمنية الأخيرة" في المحافظة.

وكان رئيس الوزراء وجّه، مساء الجمعة، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان، وأمر بإعفاء قائد العمليات من منصبه.

وقال مكتبه الإعلامي إن الزيدي شدد على أن الحكومة "لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الصديقة للخطر"، مؤكدا مواصلة العمل لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وتأتي هذه التطورات غداة إعلان الحكومة العراقية ثبوت انطلاق اعتداءات استهدفت السعودية من أحد المواقع في محافظة ميسان.

وكانت السعودية أعلنت، الجمعة، تعرض خط أنابيب "شرق-غرب" في منطقتي الرياض والمدينة المنورة لعدة استهدافات بطائرات مسيرة قالت إنها "قادمة من العراق"، ما أدى إلى إصابات بشرية وبعض الأضرار.

وقالت الخارجية السعودية، إن المملكة قررت، بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي، "عدم الرد في هذه المرحلة"، وإتاحة الفرصة أمام بغداد لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية باتجاه السعودية ودول الجوار.

وأكدت الرياض في الوقت نفسه احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.