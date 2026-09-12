شركة مراكز العقارية تتفاوض على تمويلات بقيمة مليارى جنيه للإسراع بمعدلات التنفيذ لمشروعاتها

تتفاوض شركة مراكز العقارية مع بنوك محلية للحصول على تمويلات بقيمة مليارى جنيه للمساهمة فى تسريع وتيرة الانشاءات لمشروعات سكنية تطورها الشركة، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».

بحسب المصادر فإن الشركة السعودية خاطبت بنوك محلية منها بنك حكومى، آخر كويتى للمشاركة فى تمويل بقيمة مليارى جنيه حد أدنى يسهم فى التكلفة الاستثمارية لأحد مشروعات الشركة العقارية على ساحل البحر الأحمر.

تعاقدت شركة «مراكز» للتطوير العقارى، المملوكة لـ«مجموعة فواز الحكير» السعودية، على تطوير مشروع سياحى متكامل فى «سوما باى» بساحل مصر الشرقى على البحر الأحمر، مساحته ٣٤٠ ألف متر مربع، وبحسب المخطط العام للمشروع من المستهدف أن يضم أكثر من 600 وحدة سكنية على امتداد 700 متر من الواجهة الساحلية.

وتعتمد مراكز العقارية على البنوك لتوفير السيولة اللازمة للإسراع بمعدلات التنفيذ لمشروعاتها المختلفة، حيث سبق أن حصلت على قرض بقيمة ٣ مليارات جنيه فى يناير الماضى لدعم خطط التوسع فى الأنشطة التجارية والإدارية بمشروع «ديستريكت فايف»، وخلال العام الماضى حصلت على قرض بقيمة ٢ مليار جنيه من البنك العربى الإفريقى للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمشروع سكنى متكامل بمنطقة التجمع السادس، وهو مشروع «كريسنت ووك» على مساحة 118 فدانًا.

أسست مجموعة فواز الحكير عام 2015 شركة «مراكز» برأسمال 500 مليون جنيه، وهى بمثابة شركة قابضة تُدرج تحت مظلتها جميع الاستثمارات المستهدفة فى مصر.

ويعد مول العرب فى غرب القاهرة نقطة الانطلاق الرئيسية لشركة «مراكز» فى السوق المصرية، وتشمل مشاريع الشركة، مشرع أيون، أول مشروع سكنى يضم أبراجًا فى مدينة السادس من أكتوبر وفى المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى ديستريكت فايف، أكبر مشروع متعدد الاستخدامات فى شرق القاهرة ومشروع بالتجمع السادس، ومشروع رملة بالساحل الشمالى، كما تضم محفظة الشركة مول طنطا الذى افتُتح فى عام 2019، ومركز تاون سنتر الذى افتتح فى 2020، ومول المنصورة المقرر افتتاحه قريبًا، وتعاقدت الشركة مؤخرًا على مشروع سكنى متكامل يمتد على مساحة ١٠٠ فدان بنظام المشاركة فى الإيرادات بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة.