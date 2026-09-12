ترامب: أتوقع التوصل إلى اتفاق مع كندا في وقت قريب إلى حد ما

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله إزاء حل الخلاف التجاري مع كندا، وقلل من احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، في إشارة محتملة إلى تراجع حدة التوترات بين البلدين.

وسُئل ترامب اليوم السبت، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأيرلندي ميهال مارتن في دبلن، عما إذا كان يعتزم إخراج الولايات المتحدة من اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال ترامب: "نحن في وضع رائع. ستكون لدينا علاقة رائعة مع المكسيك. وفي الواقع، لدينا علاقة جيدة مع كندا"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق مع كندا قد يتم "في وقت قريب إلى حد ما"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن ما إذا كانت المحادثات الرسمية بين الدولتين قد استؤنفت.

وقال ترامب: "يتعين على كندا أن تعامل مزارعينا بصورة أفضل، ولا يمكنها فرض رسوم جمركية على مزارعينا. إنهم يفرضون على مزارعينا رسوما جمركية بنسبة 400%، إلى جانب أمور أخرى كثيرة، ولذلك عندما تختفي هذه الأمور، سيكونون مستعدين للتخلي عن كل ذلك"، مضيفا: "ربما سترون اتفاقا مع كندا في وقت قريب إلى حد ما".

ودخلت الولايات المتحدة وكندا في مواجهة تجاوزت بكثير مسألة الرسوم الجمركية، وتهدد هذه المواجهة بقطع سلاسل التوريد العابرة للحدود التي تعتمد عليها صناعات رئيسية، مثل صناعة السيارات.

وانهارت في اللحظة الأخيرة المحادثات التي جرت في أغسطس بشأن اتفاق تجاري أوسع نطاقا، مما دفع ترامب إلى تنفيذ تهديداته بفرض رسوم بنسبة 50% على كندا على واردات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.