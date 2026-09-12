ارتفاع حصيلة قتلى حريق عبارة ركاب في الفلبين إلى 76 شخصا

أعلنت قوات خفر السواحل أنه تم انتشال مزيد من الجثث المتفحمة اليوم السبت من عبارة ركاب اندلعت فيها النيران غربي الفلبين، لترتفع حصيلة القتلى إلى 76 شخصا.

وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل، الكومودور نعومي كاياب ياب، إن ما يصل إلى 13 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين جراء الحريق الذي اندلع على متن السفينة "إم في جون أستر" مساء أمس الأول الخميس .

وقالت في بيان: "قد يتغير هذا الرقم مع استمرار عمليات انتشال الجثث والتعرف على هويات أصحابها".

وأضافت أن خفر السواحل تمكن اليوم السبت من العثور على 41 جثة متفحمة من العبارة، بعد العثور على 30 جثة يوم الجمعة. وتم إخماد الحريق بعد نحو 30 ساعة من اندلاعه.

وقالت كاياب ياب إنه تم إنقاذ 43 شخصا، بينهم سائحان تشيليان، بعدما تمكنوا من القفز من السفينة المحترقة.

وكانت العبارة في طريقها من مانيلا إلى بلدة كورون في مقاطعة بالاوان غربي البلاد، وهي وجهة سياحية شهيرة، عندما اندلع الحريق.

ولم يتحدد سبب الحريق حتى الآن.

وقالت المتحدثة إن بعض الناجين أفادوا بوقوع انفجار في عنبر الشحن، أعقبه تصاعد دخان كثيف واندلاع النيران.

وأفادت التقارير بأن السفينة كانت تحمل خمس دراجات نارية، وسيارة كهربائية واحدة، ورافعة شوكية واحدة، وشاحنة صغيرة، بالإضافة إلى سلع أساسية مثل الأرز والبيض.