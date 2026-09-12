قطر تدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية: القضية الفلسطينية ستبقى أولوية

أدانت قطر بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي لأعيان مدنية واقتصادية في السعودية، وتجدد اعتداءات إيران على أراضي عدد من الدول العربية، مؤكدة تضامنها الكامل معها، ورفضها القاطع لأي مخططات تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجاء ذلك في بيان قطر الذي ألقاه جاسم يعقوب الحمادي، سفير قطر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا.

وأعرب عن إدانة قطر الشديدة لاستمرار جماعة الحوثي في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وتهديد أمن الملاحة البحرية الدولية، وأكد تضامنها قطر الكامل مع السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

كما أدان تجدد اعتداءات إيران على أراضي الأردن والبحرين والكويت والإمارات، واعتبرها انتهاكا صارخا لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

وجدد التأكيد على نهج قطر الثابت الداعي إلى العودة لمسار الحوار والمفاوضات ووقف أي تصعيد عسكري في منطقة الخليج العربي.

وفيما يتعلق بالتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد السفير الحمادي أن الأحداث الجارية في منطقة الخليج العربي يجب ألا تؤثر على أولوية القضية الفلسطينية، التي وصفها بأنها "الجرح النازف في ضمير الإنسانية".

وأوضح أن رفض إسرائيل تنفيذ القرارات الدولية المؤكدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة، يستند إلى قناعتها بالإفلات من العقاب، وأنه عندما يغير المجتمع الدولي هذه القناعة عبر اتخاذ إجراءات عملية فإنه سيضع حداً لهذه الأفعال المروعة، وسيتمتع الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير.